RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Pınar Altuğ'un süper minili pozu olay! 'Bacak dekolteme güvenirim' demişti gören dönüp bir daha baktı: "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun"

Pınar Altuğ'un süper minili pozu olay! 'Bacak dekolteme güvenirim' demişti gören dönüp bir daha baktı: "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun"

Pınar Altuğ'un süper minili pozu olay! 'Bacak dekolteme güvenirim' demişti gören dönüp bir daha baktı: "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun"
12.04.2023 12:12

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Pınar Altuğ'un süper minili pozu olay! 'Bacak dekolteme güvenirim' demişti gören dönüp bir daha baktı. Bir çocuk annesi Pınar Altuğ'un Instagram paylaşımı sosyal medya gündeminde. Sık sık eşi Yağmur Atacan ile yaş farkıyla ilgili eleştirilen Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumları yanıtsız bırakmıyor. Son olarak bir davetten fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'un ceket, mini etek ve bot giydiği kombinine yorum yağdı. "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun" diyen takipçisine yanıt veren Pınar Altuğ kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Pınar Altuğ'un süper minili pozu olay! 'Bacak dekolteme güvenirim' demişti o kareyi gören dönüp bir daha baktı.Bir çocuk annesi Pınar Altuğ Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.Bu fotoğraf karesini paylaşan Pınar Altuğ kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.Takipçileri ile her daim etkileşim içinde olan Altuğ, kendisine gelen "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun" yorumunu yanıtsız bırakmadı. Pınar Altuğ'un takipçisine verdiği yanıtlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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