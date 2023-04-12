Pınar Altuğ'un süper minili pozu olay! 'Bacak dekolteme güvenirim' demişti gören dönüp bir daha baktı: "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun"

Pınar Altuğ'un süper minili pozu olay! 'Bacak dekolteme güvenirim' demişti gören dönüp bir daha baktı. Bir çocuk annesi Pınar Altuğ'un Instagram paylaşımı sosyal medya gündeminde. Sık sık eşi Yağmur Atacan ile yaş farkıyla ilgili eleştirilen Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumları yanıtsız bırakmıyor. Son olarak bir davetten fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'un ceket, mini etek ve bot giydiği kombinine yorum yağdı. "Alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun" diyen takipçisine yanıt veren Pınar Altuğ kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.