Pınar Altuğ'un mini şortlu pozuna kayınvalide Nurdan'dan yorum gecikmedi! Yağmur Atacan'la Pınar'ın tekne paylaşımına da sessiz kalmamıştı Nurdan Beykont. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ve eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeni ile sık sık eleştirilen hedefinde yer alan Pınar Altuğ'un evliliği magazin dünyasında parmakla gösteriliyor. Su adından bir kızları olan Pınar - Yağmur çifti, '1.5 sene sonra uçağa biniyoruz' diyerek takipçilerinin karşısına çıktı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin gönlünü kazanan Altuğ'un eski haline yorum ve beğeni yağdı. Instagram'dan mini şortlu bir pozunu yayınlayan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden gelen yorum dikkat çekti.