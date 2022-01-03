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Pınar Altuğ’un kızı kendine hayran bıraktı! Paylaşımı gören dilini ısırdı

Pınar Altuğ’un kızı kendine hayran bıraktı! Paylaşımı gören dilini ısırdı
03.01.2022 15:27

OTOMATİK OYNAT

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Pınar Altuğ’un kızı kendine hayran bıraktı! Paylaşımı gören dilini ısırdı! Oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 2009 yılında ise kızları Su Atacan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Oyuncu çiftten Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yeni yıla özel bir paylaşımda bulundu ve aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Söz konusu paylaşımda çiftin kızları Su dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın güzeller güzeli kızları Su...

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Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızına bakın kendine hayran bıraktı! O paylaşımı gören dilini ısırdı ilk yorum Demet Akalın’dan geldi

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