Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızını gören dilini ısırdı! Yağmur Atacan’a benzetilen Su hayran bıraktı!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. 14 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan ve 2009'da kızı Su'yu kucağına alan Altuğ, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ailesiyle birlikte Londra tatiline çıkan Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile verdiği bir pozu Instagram'da paylaştı. İşte Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı Su...