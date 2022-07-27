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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan olay tekne pozu! "Sıcak, sen, ben" notuyla paylaştı Pınar yastıkla sansürledi

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan olay tekne pozu! "Sıcak, sen, ben" notuyla paylaştı Pınar yastıkla sansürledi
27.07.2022 15:11

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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan olay tekne pozu! "Sıcak, sen, ben" notuyla paylaştı ünlü oyuncu Pınar yastıkla sansürledi... Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar, eşi Yağmur ve kızları Su ile birlikte her yaz olduğu gibi bu yaz da tekneleriyle mavi sulara açıldı. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan aralarındaki 8 yaş farkla sık sık gündeme geliyor. Her ne kadar bazı takipçileri bu durumu eleştirse de bazıları da ikiliyi örnek çift olarak gösteriyor. Sosyal medyadan uzak olan Yağmur Atacan Instagram hesabını açması ile renkli kişiliğini de ortaya çıkarmış oldu. Son dönemde paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Yağmur, eşi Pınar ile tekneden bir poz paylaştı. Eşine bir hayli aşık olan Yağmur'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ'un bikinili halini kapatmak için yastıkla sansür uyguladığı ileri sürüldü. İşte o görüntü...

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