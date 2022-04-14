RAMAZAN İMSAKİYE
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Pınar Altuğ'dan dekolte açıklaması! 'Bakılsın diye açılıyor ama benim kocam...''

Pınar Altuğ'dan dekolte açıklaması! 'Bakılsın diye açılıyor ama benim kocam...''
14.04.2022 14:49

OTOMATİK OYNAT

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2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bu kez verdiği bir röportajdaki sözleriyle gündemde. İşte magazinin olay kadınından olay yaratacak açıklamalar...

Magazin Videoları

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile günlük hayatlarından kesitleri hiç sakınmadan takipçileri ile paylaşan Pınar Altuğ oldukça ilgi görüyor.

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem rolünden sonra ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir YouTube programına konuk oldu. Yaklaşık 14 yıllık eşi Yağmur Atacan'la ilgili konuşan Altuğ, "Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm." dedi.

PINAR ALTUĞ'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Güzel bir kadın gördüğünde bakacağını söyleyen Pınar Altuğ, "Güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım" açıklamasıyla dikkat çekti.

"ZATEN BAKILSIN DİYE AÇILIYOR"

Ayrıca Altuğ konuşmasına, "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" ifadelerini de ekledi.

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