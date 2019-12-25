Pınar Altuğ yoga paylaşımıyla sınırları zorladı: ''Kaç yaşına geldin abla sakatlayacaksın kendini'' | Video 25.12.2019 17:34

Pınar Altuğ yogaya başladı. Instagram hesabından yoga yaparken çekildiği görüntüleri paylaşan Çocuklar Duymasın'ın sevilen yüzü Pınar Altuğ'un pozları sosyal medyada olay oldu. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Pınar Altuğ, İntigravity yoga yaptı. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, "Kendimce baya uçtum" diyerek paylaştığı fotoğraflara kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Yaşına göre düzgün fiziği ile dikkat çeken ve formunu korumak için spor yapmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncuya bir takipçisinden gelen, "Kaç yaşına geldin abla sakatlayacaksın kendini" yorumu üzerine Pınar Altuğ'un yaşı merak konusu oldu.

Yıllardır yayınlanan Çocuklar Duymasın isimli dizideki başarılı performansıyla adından her daim söz ettiren Pınar Altuğ, bu sefer de yaptığı yogayla gündeme geldi.

İP ÜZERİNDE SINIRLARI ZORLADI

Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, İntigravity yoga yaptı. Tavana asılı ip üzerinde baş aşağı duran ve çeşitli hareketler yapan Altuğ, bu anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yoga yaparak muhteşem bir gün geçirdiğini söyleyen Altuğ, "Kendimce baya uçtum" diyerek çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

DENİZ AKKAYA SESSİZ KALAMADI

Pınar Altuğ'un ip üzerinde yaptığı zor hareketlere sessiz kalamayan ünlü manken Deniz Akkaya ise "Nasılda yakışmış" yorumunu yaptı. İşte Pınar Altuğ'un sınırları zorlayan pozları...