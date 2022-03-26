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Pınar Altuğ yarı çıplak paylaştı! ‘’Terapistimi bekliyorum’’ dedi ortalık yıkıldı

Pınar Altuğ yarı çıplak paylaştı! ‘’Terapistimi bekliyorum’’ dedi ortalık yıkıldı
26.03.2022 18:50

OTOMATİK OYNAT

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Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile hafta sonu için Mersin'e giden Pınar Altuğ, buradan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Pınar Altuğ yarı çıplak paylaştı! Önce eşi ve kızının keyifli anlarını yayınlayan Altuğ, daha sonra limon topladığı ve yürüyüş yaptığı anları paylaştı. Hafta sonu güzel havanın tadına doyasıya çıkaran Altuğ, son yayınladığı pozla ise çok konuşuldu. Yarı çıplak kamera karşısına geçen Altuğ, 'Keyifteyim' notunu düştüğü paylaşımla gündem oldu. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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