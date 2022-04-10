RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’ın cesur pozuna beğeni yağdı!

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’ın cesur pozuna beğeni yağdı!

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’ın cesur pozuna beğeni yağdı!
10.04.2022 19:27

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:30
Şeyma Subaşı Meedo'yu...
Magazin 06:24
Şarkılar Bizi Söyler’de Hakan...
Magazin 00:15
Esra Erol biricik eşi Ali...
Magazin 00:21
Yüsra Geyik'ten bornozlu...
Magazin 00:35
Su Burcu Yazgı Coşkun yeni...
Magazin 00:15
Bengü spor yaptığı anlarını...
Magazin 01:00
Üç Kız Kardeş 8. bölüm 2....
Magazin 00:14
Ece Erken oğlu Eymen'in yeni...
Magazin 00:23
Kıvanç Tatlıtuğ'dan sosyal...
Magazin 01:07
Altan Gördüm’ün kızını gören...
Magazin 04:51
Seren Serengil'den eski aşkı...
Magazin 00:29
Şeyma Subaşı masanın üstünde...

Birbirine olan aşkları ile sık sık gündeme gelen ikiliyi görenler yorum yağmuruna tuttu. Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile yatak odası sırlarını ifşa etmiş, "Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam" açıklaması ile günlerce konuşulmuştu. 2008 yılında nikah masasına oturduğu kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medyayı aktif kullanan Pınar'dan gelen aşk pozu kısa sürede gündem oldu. En cesur haliyle dikkat çeken 47 yaşındaki Pınar'ı görenler, "Kocanız yaş alıyor siz kalakaldınız" diyor.

Magazin Videoları
SON DAKİKA