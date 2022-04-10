Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’ın cesur pozuna beğeni yağdı!

Birbirine olan aşkları ile sık sık gündeme gelen ikiliyi görenler yorum yağmuruna tuttu. Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile yatak odası sırlarını ifşa etmiş, "Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam" açıklaması ile günlerce konuşulmuştu. 2008 yılında nikah masasına oturduğu kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medyayı aktif kullanan Pınar'dan gelen aşk pozu kısa sürede gündem oldu. En cesur haliyle dikkat çeken 47 yaşındaki Pınar'ı görenler, "Kocanız yaş alıyor siz kalakaldınız" diyor.