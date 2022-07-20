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Pınar Altuğ teknede amuda kalktı yer çekimini yok saydı! Biz de düz yolda yürümeye çalışalım!

Pınar Altuğ teknede amuda kalktı yer çekimini yok saydı! Biz de düz yolda yürümeye çalışalım!
20.07.2022 12:28

OTOMATİK OYNAT

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47'lik Pınar Altuğ adeta...

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Önceki gün Bodrum'da bikinili yakalanan Pınar Altuğ, bu kez de teknede amuda kalktığı pozuyla magazin gündeminde, üst sıralarda yerini aldı.

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