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Pınar Altuğ tekne tatiline devam ediyor! Kırmızı mayonun ardından şimdi de bikinili boy gösterdi kayınvalideden yorum gecikmedi!

Pınar Altuğ tekne tatiline devam ediyor! Kırmızı mayonun ardından şimdi de bikinili boy gösterdi kayınvalideden yorum gecikmedi!
09.07.2021 16:03
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Pınar Altuğ tekne tatiline devam ediyor! Kırmızı mayonun ardından şimdi de bikinili boy gösteren Pınar Altuğ'a kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi. 46 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Altuğ, Bodrum'da başladığı tatiline Marmaris-Selimiye'de devam ediyor. Her yıl tekne ile mavi tura çıkan Altuğ, tatilde de egzersizlerini sürdürmeyi ihmal etmiyor. Fit hali ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ köpeği Gazoz ile verdiği pozlarla beğeni topladı. Altuğ'a yorum yapanlar arasında kayınvalidesi de yerini aldı.


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