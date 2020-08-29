Pınar Altuğ leopar bikinili pozuyla beğeni topladı! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i 26 yıllık dostuyla tatilde...

29.08.2020 09:31

Çocuklar Duymasın dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, 2002 yılından bu yana yalnızca ekranlarda gördüğümüz ünlü bir isim değil, evimizin bir ferdi gibi oldu. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tekne tatilinde olan Pınar Altu, 26 yıllık dostu ile bir araya geldi. Arkadaşını teknesinde misafir eden Pınar Altuğ, Instagram hesabından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. 45 yaşındaki Pınar Altuğ'un leopar bikinili fotoğrafına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. İşte düzgün fiziği ile dikkat çeken eski Miss Turkey güzeli Pınar Altuğ'un 2020 yaz tatilinden fotoğraflar...