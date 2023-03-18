Pınar Altuğ kırmızı taytıyla spor yaptı! Sosyal medyada gündem oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kırmızı taytıyla kamera karşısına geçen oyuncu, spor salonundaki görüntüleri Instagram'da yayınladı. Yaptığı hareketlerle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...