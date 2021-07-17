Pınar Altuğ cesur tatil pozlarına yenisini ekledi!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, Instagram hesabında yayınladığı tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ailesi ile birlikte çıktığı tekne tatiline devam eden Altuğ, beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Altuğ, paylaşımına 'Filtreye gerek yok' notunu düşerek adeta meydan okudu. Ünlü oyuncunun paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları ise 'Yıllar Pınar'ı teğet geçiyor', 'İşte özgüven işte cesaret' yorumunda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...