Haberler Magazin Videoları Pınar Altuğ cesur bikisiniyle kameralara yakalandı! 47'lik Pınar Altuğ adeta düşman çatlattı! Plajda gün boyu...

Pınar Altuğ cesur bikisiniyle kameralara yakalandı! 47'lik Pınar Altuğ adeta düşman çatlattı! Plajda gün boyu...

Pınar Altuğ cesur bikisiniyle kameralara yakalandı! 47'lik Pınar Altuğ adeta düşman çatlattı! Plajda gün boyu...
15.07.2022 11:34

OTOMATİK OYNAT

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2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Pınar Altuğ önceki gün Bodrum'daydı. Ünlü oyuncu, denize girmeyip gün boyu arkadaşıyla birlikte güneşlendi.

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