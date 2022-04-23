RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Pınar Altuğ biricik kızı Su’yun spor hallerini paylaştı! Sosyal medya kızını konuştu

Pınar Altuğ biricik kızı Su’yun spor hallerini paylaştı! Sosyal medya kızını konuştu

Pınar Altuğ biricik kızı Su’yun spor hallerini paylaştı! Sosyal medya kızını konuştu
23.04.2022 19:57

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:58
Yargı 30. bölüm 2. fragmanı...
Magazin 00:30
Hakan Ural küçük kızı...
Magazin 00:33
Acun Ilıcalı böylesini ne...
Magazin 00:29
“Ölümden döndük”
Magazin 00:14
Gülşen'in kucak dansı yaptığı...
Magazin 00:50
Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı...
Magazin 01:14
İnanılmaz değişimini ağızları...
Magazin 00:32
Olay paylaşımın ardından Şeyma...
Magazin 00:54
Kara Tahta 5. bölüm fragmanı...
Magazin 00:17
Hadise makyajsız hallerini peş...
Magazin 00:14
Dilan Çiçek Deniz ‘’hey gidi...
Magazin 00:22
3. çocuğuna hamile olan Adrina...

Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son dönemlerde yaptığı spor paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına yenilerini ekleyen Altuğ, ilk olarak amuda kalktığı anlara ait bir karesini yayınladı. Altuğ daha sonra ise kızı Su'nun bacakların birbiriyle aynı hizada olduğu ve zıt yönlerde uzandığı 'Şpagat' denilen hareketi yaptığı anları paylaştı. Hem esnekliğiyle hem de güzelliğiyle dikkat çeken Su'ya ilk yorum ise oyuncu Arzum Onan'dan geldi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA