Pınar Altuğ biricik kızı Su’yun spor hallerini paylaştı! Sosyal medya kızını konuştu

Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son dönemlerde yaptığı spor paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına yenilerini ekleyen Altuğ, ilk olarak amuda kalktığı anlara ait bir karesini yayınladı. Altuğ daha sonra ise kızı Su'nun bacakların birbiriyle aynı hizada olduğu ve zıt yönlerde uzandığı 'Şpagat' denilen hareketi yaptığı anları paylaştı. Hem esnekliğiyle hem de güzelliğiyle dikkat çeken Su'ya ilk yorum ise oyuncu Arzum Onan'dan geldi.