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Pınar Altuğ Altın Kelebek Ödül Töreni'ne mini siyah elbisesiyle arz-ı endam etti sosyal medya sallandı!

Pınar Altuğ Altın Kelebek Ödül Töreni'ne mini siyah elbisesiyle arz-ı endam etti sosyal medya sallandı!
07.12.2021 12:04 - Son Güncelleme: 07.12.2021 12:07
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Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa etmişti... Pınar Altuğ mini siyah elbisesiyle arz-ı endam etti sosyal medya sallandı! Eşi Yağmur Atacan ile evliliğine dair geçtiğimiz aylarda çok özel açıklamalarda bulunan ve yatak odası sırlarını ifşa eden ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllerde taht kurdu Pınar Altuğ... 47'nci kez sahiplerini bulan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği elbise ile dikkatleri üzerine çekti. Pınar Altuğ'un Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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Pınar Altuğ mini siyah elbisesiyle arz-ı endam etti sosyal medya sallandı! Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa etmişti

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