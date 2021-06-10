Pınar Altuğ 10 yıl önceki fotoğrafını paylaşınca kayınvalidesi kayıtsız kalamadı! 'Ama sen de çok...'

Pınar Altuğ kızı Su ile 10 yıl önceki pozunu paylaştı kayınvalideden yorum gecikmedi. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin hafızasında Meltem olarak yer edinen başarılı oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ, kızı Su ile 2011 yılına ait bir fotoğraf takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan poza kayınvalide Nurdan Hanım'dan gelen yorum dikkat çekti. İşte babası Yağmur Atacan'a benzetilen Su Atacan ile annesi Pınar Altuğ'un pozuna babaanneden gelen yorum...