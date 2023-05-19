Petek Dinçöz’ün oğlu annesinin kopyası olup çıktı! Son hali ağızları açık bıraktı

Okul hayatına son verip mankenlik yapmaya başlayan Petek Dinçöz, kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekledi. 'Bende Kaldı', 'Foolish Casonava', 'Sandım Ki' ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Dinçöz, iş ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü şarkıcı, şimdi ise 8 yıl evli kaldığı Serkan Kodaloğlu'ndan olan oğluyla gündeme geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir paylaşımda bulunan şarkıcı, oğlunun son halini yayınladı. İrfan Aslan'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Annesinin kopyası", "Çakı gibi delikanlı oluyor" yorumlarında bulundu. İşte Petek Dinçöz'ün yakışıklı oğlu...