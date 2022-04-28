RAMAZAN İMSAKİYE
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Petek Dinçöz'den olay pozlar! “Barbie emekli oldu, Petek hala taş bebek”

Petek Dinçöz'den olay pozlar! “Barbie emekli oldu, Petek hala taş bebek”
28.04.2022 14:21

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Petek Dinçöz'den olay pozlar! Serkan Kodaloğlu ile boşanan Dinçöz, Miami'ye yerleşme kararı aldı. Dinçöz'ün bu kararının ardından ise magazin bombaları art arda patladı, ünlü şarkıcının Reza Zarrab ile aşk yaşadığı konuşuldu. Hatta Miami'de kaldığı evin de Zarrab tarafından alındığı öne sürüldü. Boşanmanın ardından sık sık magazin gündeminde yer alan Dinçöz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Estetikler bambaşka biri olan ünlü şarkıcı, Miami'de verdiği iddialı pozlarla sosyal medyayı salladı.

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