"BEN SANA SORUYOR MUYUM YAŞINI?"

Okan Bayülgen, Petek Dinçöz'e yayında "Sen şimdi 40 yaşında mısın?" sorusunu yöneltti.Şarkıcının "Ne manyak bir soru bu ya?" diye tepki göstermesi üzerine Bayülgen sorusunu yineledi: "42 mi, 40 mı? Ne var, bu çok güzel bir yaş değil mi?" Dinçöz "18 Okan! Şu an hissettiğim, kodladığım yaş 25. Ben sana soruyor muyum yaşını?" diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

"O DÖNEM KIYASLANDIĞIM İNSANLAR OLDU"

Petek Dinçöz, assolist olarak en popüler gazinolarda sahneye çıktığı dönemi şöyle anlattı:Günay'da ve Maksim'de sahne aldım. O dönem Günay'da kimse çıkamıyordu, ben çıktım. Ama çok zorlandım. Çok aşağılandım o zamanlar. Şimdi yeni nesil hemen hakkını arıyor, tak tak tak cevaplarını veriyor. Bizim neslimiz gibi değil hiçbiri. Benim şanssızlığım; o dönem kıyaslandığım insanlar oldu. Sonra sekiz sene ara verdim.

"KAZMA KÜREK ALSA ELİNE HER YERİ YIKAR"

Petek Dinçöz, geçtiğimiz hafta Doğu Demirkol ile Alelade Show'a katılmıştı. Ünlü isim, "Hâlâ assolist olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna cevap olarak, "Hayır. Ben son assolistim. Gazinolar da kapandı zaten" demişti. O sırada söze giren Mahmut Tuncer ise "O dönem büyük bir ses getirmişti. Kazma kürek alsa eline her yeri yıkar" ifadelerini kullanmıştı.

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Dinçöz, hem iş hem özel hayatıyla bir dönemin magazin manşetlerini süsledi.

Ancak Dinçöz, iş insanı Serkan Kodaloğlu ile 2014 nikah masasına oturduktan sonra magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.

Bu evlilikten İrfan Aslan adında bir oğlu olan Dinçöz, geçen aylarda ise 8 yıllık eşinden boşanarak Miami'ye yerleşti.

Boşanma haberleriyle uzun süre gündemde kalan Dinçöz'ün adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk dedikodularına karıştı. Reza Zarrab cephesinden jet hızıyla yalanlama gelirken suskunluğunu koruyan Dinçöz'ün yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı, aktif kullandığı Instagram hesabında Nida Büyükbayrakdar ile pozlarını yayınlayan ilişkisini duyurdu. Kısa sürede nişanlanıp evlenen ikili hakkındaki bir detay ise sevenlerini şoke etti.

Nida Büyükbayrakdar ile Petek Dinçöz'ün çocukluk aşkı olduğu ortaya çıktı. Yıllar önceki bir fotoğrafla şimdiye ait bir kareyi yayınlayan Dinçöz, "Ben 17 yaşında sen 26 yaşında .Bizimkisi bir aşk hikayesi" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, verdiği bir röportajda ise Nida Büyükbayrakdar ile yıllar sonra nasıl bir araya geldiklerini anlattı. Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Petek Dinçöz'ün ilişkisiyle ilgili anlattıkları dikkat çekti.