RAMAZAN İMSAKİYE
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Petek Dinçöz sır gibi sakladığı oğluna bakın! Mini şortunu çeken Petek anne-oğul pozlarını yayınladı

Petek Dinçöz sır gibi sakladığı oğluna bakın! Mini şortunu çeken Petek anne-oğul pozlarını yayınladı
16.04.2022 10:07

OTOMATİK OYNAT

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Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, kariyerine 1998 yılında mankenlik yaparak başladı. Ardından oyunculuk ve şarkıcılığa soyunan Dinçöz; Okşa, Foolish Casonava, Sandım Ki ve Kısmetsizim şarkılarıyla müzik listelerini alt üst etti. Şarkıcılık yönüyle ön plana çıkan Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam tercih etti. 2015 yılında ise oğlu İrfan Aslan'ı kucağına alan şarkıcı, geçen günlerde sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak 8 yıllık evliliğinin bittiğini açıkladı. Boşanmanın ardından Miami'ye taşınan Dinçöz, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, sır gibi sakladığı oğlu İrfan Aslan ile verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı. Mini şortuyla kamera karşısına geçen Dinçöz'ün son hali olay olurken anne-oğul paylaşımı binlerce beğeni aldı. İşte Petek Dinçöz'ün sosyal medyayı sallayan o pozları...

Magazin Videoları
Petek Dinçöz sır gibi sakladığı oğluna bakın! Son haliyle olay olan Petek’e bakın mini şortunu çekti anne-oğul pozlarını yayınladı

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