Petek Dinçöz estetiği abarttı! Görenler tanıyamadı… Şarkıcı Petek Dinçöz'ü şimdi gördüğünüzde tanımanıza imkan yok. 2008-2010 yılları arasında Can Tanrıyar ile evli kalan, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile evlenen ve ekranlardan elini eteğini çeken Petek Dinçöz şimdilerde aile hayatının keyfini çıkarıyor. Kendini güzellik sektörüne veren Petek Dinçöz'ün son halini görenler gözlerine inanamadı. 'Ne olur daha fazla estetik yaptırma' yorumlarının havada uçuştuğu Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Petek Dinçöz son haliyle sosyal medya gündeminde. İşte dansları ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran 1 çocuk annesi Petek Dinçöz’ün son hali…