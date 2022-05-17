Petek Dinçöz dekoltede sınır tanımadı! 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci olan ve Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilen Petek Dinçöz, mankenlik yaparak başladığı kariyerine oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuğu ekledi. 2007 yılında Yolun Açık Olsun albümünü piyasaya sunan ve şarkıcılık yönüyle ön plana çıkan Dinçöz, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla da çok konuşulan şarkıcı, son olarak Serkan Kodaloğlu 8 yıllık evliliğini bitirerek gündeme geldi. Boşanmanın ardından adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la anılan Dinçöz, şimdi ise iddialı elbisesiyle çok konuşuldu. Son haliyle dikkat çeken Dinçöz'ün derin göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyaya damga vurdu. İşte Petek Dinçöz'ün dikkat çeken o elbisesi...