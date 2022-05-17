Haberler Magazin Videoları Petek Dinçöz dekoltede sınır tanımadı! Estetiğin dozunu kaçıran Petek’in son hali olay! Daracık elbisesiyle paylaştı herkes onu konuştu

Petek Dinçöz dekoltede sınır tanımadı! Estetiğin dozunu kaçıran Petek’in son hali olay! Daracık elbisesiyle paylaştı herkes onu konuştu

Petek Dinçöz dekoltede sınır tanımadı! Estetiğin dozunu kaçıran Petek’in son hali olay! Daracık elbisesiyle paylaştı herkes onu konuştu
17.05.2022 10:40

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:13
Şeyma Subaşı'ndan yarı çıplak...
Magazin 00:15
6 aylık hamile Demet Evgar...
Magazin 00:05
Hande Ataizi spor salonundan...
Magazin 00:14
Tuba Büyüküstün doğal halini...
Magazin 00:20
Hakan Ural küçük kızı...
Magazin 00:38
Solmaz Çiros hamile mi?...
Magazin 01:41
Kemal Sunal memleketiyle...
Magazin 00:59
Gönül Dağı 64. bölüm fragmanı...
Magazin 04:05
Şarkılar Bizi Söyler’de Hakan...
Magazin 00:26
Süper minisiyle gece yarısı...
Magazin 05:10
Hatice Şendil değişimiyle...
Magazin 00:14
Esra Erol spor salonundan...

Petek Dinçöz dekoltede sınır tanımadı! 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci olan ve Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilen Petek Dinçöz, mankenlik yaparak başladığı kariyerine oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuğu ekledi. 2007 yılında Yolun Açık Olsun albümünü piyasaya sunan ve şarkıcılık yönüyle ön plana çıkan Dinçöz, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla da çok konuşulan şarkıcı, son olarak Serkan Kodaloğlu 8 yıllık evliliğini bitirerek gündeme geldi. Boşanmanın ardından adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la anılan Dinçöz, şimdi ise iddialı elbisesiyle çok konuşuldu. Son haliyle dikkat çeken Dinçöz'ün derin göğüs dekolteli elbisesi sosyal medyaya damga vurdu. İşte Petek Dinçöz'ün dikkat çeken o elbisesi...

Magazin Videoları
Petek Dinçöz dekoltede sınır tanımadı! Estetiğin dozunu kaçıran Petek’in son hali olay! Daracık elbisesiyle paylaştı herkes onu konuştu

SON DAKİKA