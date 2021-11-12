Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Önceki gün İbrahim Tatlıses'ten dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'nin yaş günü paylaşımı ile gündeme gelen usta oyuncu, şimdi de oğlu Savaş Zafer'in evlilik teklifi ettiği anlarla adından söz ettirdi. Instagram'ı aktif kullanan Perihan Savaş oğlunun evlilik teklifinde bulunduğu anları paylaşarak müstakbel gelinine de "Ailemize hoş geldin kızım" dedi. İşte her fırsatta hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'i özlediğini ifade eden Perihan Savaş''ın oğlu ve müstakbel gelini...