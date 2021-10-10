Pelin Öztekin’in bikinili pozlarıyla göz kamaştırdı!

Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi. Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin, yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarla ise sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, bugün bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Renkli bikinisi ile objektif karşısına geçen Öztekin, "Bitmeyen yaz istiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan cesaretini konuşturarak en doğal halini yayınlayan oyuncunun makyajsız pozu takipçilerinden tam not aldı. İşte Pelin Öztekin'in sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...