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Pelin Öztekin’den bikinili paylaşım! Sosyal medya onu konuştu…

Pelin Öztekin’den bikinili paylaşım! Sosyal medya onu konuştu…
01.09.2021 18:44
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, yaz ayları boyuncu yaptığı bikinili paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, çok konuşulan bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçen Öztekin, denizde sırt üstü uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. Öte yandan verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Öztekin, düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı....


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