Pelin Öztekin son haliyle dikkat çekti! Sosyal medya onu konuştu

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'i kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, kariyerinin yanı sıra yıllar içindeki değişimiyle de sık sık adından söz ettirdi. 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı. Günden güne eriyen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yeni yıl öncesi 39 cm daha inceldiğini duyurdu. Son haliyle dikkat çeken Öztekin, zayıflama sırrını da açıkladı. İşte Pelin Öztekin'in zayıflama sırrı...