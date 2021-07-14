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Pelin Öztekin bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı!

Pelin Öztekin bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı!
14.07.2021 01:44 - Son Güncelleme: 14.07.2021 01:49
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4 ay önce babası Rasim Öztekin'in acı haberiyle sarsılan Pelin Öztekin, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımla olay olmuştu. Rasim Öztekin'in ardından büyük bir yıkım yaşayan Pelin Öztekin'in tatil pozu, sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Verdiği 93 kilo ile fit bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Rengarenk bikinisi ile denizde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı…


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