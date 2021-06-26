Pelin Akıl’den takipçisine sert tepki! ‘Allah'ım böyleleriyle karşılaştırma'

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Bahar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pelin Akil, ikiz kızları Alin ve Lina ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, bu sabah Lina ile bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Sevimli halleriyle dikkat çeken anne-kızın videosu büyük beğeni toplarken Pelin Akil'e gelen bir mesaj ünlü oyuncuyu çileden çıkardı. Akil, bir takipçisinin kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlaması üzerine isyan etti. Ünlü oyuncu takipçisine bakın nasıl karşılık verdi.