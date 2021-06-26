Haberler Video Magazin Videoları Pelin Akıl’den takipçisine sert tepki! ‘Allah'ım böyleleriyle karşılaştırma'

Pelin Akıl’den takipçisine sert tepki! ‘Allah'ım böyleleriyle karşılaştırma'

Pelin Akıl’den takipçisine sert tepki! ‘Allah'ım böyleleriyle karşılaştırma'
26.06.2021 18:48
Ana Sayfa 00:44
Gazi koşusu rekoru hangi atta?...
Ana Sayfa 00:47
16 bin adet uyuşturucu hap ele...
Ana Sayfa 06:26
95. Gazi Koşusu'nun kazanı...
Ana Sayfa 05:56
Asrın projesi Kanal...
Ana Sayfa 00:51
Berrak Tüzünataç'tan bebek...
Ana Sayfa 07:01
Yiğit Marcus Aral Kerem...
Ana Sayfa 02:25
Çılgın proje için geri sayım...
Ana Sayfa 00:34
Hem annesi hem kendisi...
Ana Sayfa 02:19
Kan donduran olay! Tartışma...
Ana Sayfa 03:51
Gece yarısı feci kaza: Ölü ve...
Ana Sayfa 01:07
Sevigen CHP'deki 'Kara Para'...
Ana Sayfa 01:01
Bingöl’deki deprem güvenlik...

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Bahar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pelin Akil, ikiz kızları Alin ve Lina ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, bu sabah Lina ile bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Sevimli halleriyle dikkat çeken anne-kızın videosu büyük beğeni toplarken Pelin Akil'e gelen bir mesaj ünlü oyuncuyu çileden çıkardı. Akil, bir takipçisinin kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlaması üzerine isyan etti. Ünlü oyuncu takipçisine bakın nasıl karşılık verdi.


Magazin Videoları