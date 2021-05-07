Pelin Akil rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile çekildiği set hallerini paylaştı! "1 ? 2 ? 3 ? Karar veremedim hepsini koydum"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil kararsız kaldı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bahar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pelin Akil, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pelin Akil, Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile set hallerini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Art arda fotoğraf paylaşan Akil, kararsız "1 ? 2 ? 3 ? Karar veremedim hepsini koydum" dedi. İşte Pelin Akil'in o paylaşımı…