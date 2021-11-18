Paris Hilton muradına erdi, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendi. Dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton, aradığı aşkı dördüncü nişanlısı Reum'da buldu. Önceki gün dünyaevine giren Hilton, gelinliğiyle verdiği pozu "Benim sonsuzluğum başlıyor!" notuyla paylaştı, kısa sürede gündem oldu.17 yaşındayken yatılı okulda darbedildiğini söyleyen Hilton, "Günlük olarak sözlü, zihinsel ve fiziksel olarak istismara uğradım. Ben sadece bir çocuktum ve her gün istismar edildiğini hissettim. Geleceğimi düşünmeden beni istismar edenlere kin besliyorum" itirafıyla günlerce konuşulmuştu.