"Para bazen ağır gelir taşıyamazsın" Nusret Gökçe cinsel organ skandalının ardından şimdi de sosyal medyada...

Ünlülerin kasabı olarak tanınan Nusret Gökçe, Dubai'deki şubesini kontrole gitti. Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret, Instagram'dan yayınladığı 500 TL'lik altın tozlu kahve videosuyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde bornozuyla yatağa atlayarak bir skandala imza atan Nusret Gökçe'ye sosyal medyada, "Para bazen ağır gelir, taşıyamazsın", "Bir Türk kahvesinin bu kadar ballandıra ballandıra reklamını yapamadın, capuccino da cappuccino." gibi yorumlar yapıldı.

Ünlülerin etçisi Nusret Gökçe, son dönemde yaptığı paylaşımlarla tepki çekiyor. Geçtiğimiz günlerde otelinin reklamını yaparken bornozuyla bir skandala imza atan Nusret yine gündemde. Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, Dubai'deki şubesini kontrole gitti.

Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giyen Nusret Gökçe'nin paylaştığı cappuccino videosu, Instagram'da 600 binin üzerinde izlendi.

Altın tozlu İtalyan kahvesini 500 TL'ye satan Nusret için sosyal medyada yapılan bazı yorumlar dikkat çekti.

NUSRET'E GELEN SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

"Kahveyi içmeniz tamam da, ağzınız niye yamuluyor?"

"Parayı çok buldunuz, ne yapacağınızı şaşırdınız."

"Bir Türk kahvesinin bu kadar ballandıra ballandıra reklamını yapamadın, capuccino da cappuccino."

"Üstüne biraz daha koyup çeyrek alırım."

"Para bazen ağır gelir, taşıyamazsın."

Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde otel odasındaki bir gününü yayınladı. Küvette köpük banyosu yaptıktan sonra bornozla yatağa atlayan Gökçe, frikik kurbanı oldu. İç çamaşırı olmayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü.

Yatağa atlayıp üzerine yorganı çeken Nusret Gökçe'nin bornozu açılınca cinsel organı göründü. Nusret'in skandal videosuna, "Yatağa atlarken altında bir şey yok mu", "İyi de frikik verdin", "Her şeyin gözüküyor kaldır bunu" ve "Terbiyesizliğin lüzumu yok" gibi yorumlar yapıldı.

Takipçilerinin binlerce yorum yapıp uyardığı Nusret, videosunu henüz yayından kaldırmadı.

Nusr-et'in Kurulması

Bu işi kendi yapmak istediği halde kendi yerini açacak kadar parası yoktu ve eski dostu olan Mithat Erdem ile birlikte ortak bir dükkan açarak ilk adımı atmıştır. İstenilenden de hızlı büyüyen Nusret çok kısa bir sürede iş için yatırdığı parayı çıkardıklarını söylemiştir. Dükkan zincirleri kuran Nusret yalnızca Türkiye'de değil dünyanın değişik yerlerinde kasap ve restoran dükkanı iş yapmaktadır. Nusret Gökçe için bir dönüm noktası olan 2007 yılında İstinye Park'ta kasap ve restoran işinde çalıştığı yıllardır. Nusret kasaplık işinde kendini geliştirmek için Amerika, Japonya gibi birçok dış ülkeye giderek bu mesleğin oralarda nasıl olduğuna kendi gözleri ile bakmıştır. Birçok Yabancı ülkelere giden Nusret bu işi kafasına koymuştur ve yabancı dili olmadığı halde oralara giderek bu işin pratikliğini sağlamıştır.

Son maaşı ve 9 bin lira gibi bir parayı bankadan kredi çekerek gittiği Arjantin'de 3 ay kalarak kasapları, restoranları ve çiftlikleri gezerek bilgi edinmiştir. Memleketimize döndüğünde maaşlı işine devam etmiştir. Edindiği iş deneyimlerini Türkiye'de uygulamaya kafasında kurgulayan Nusret neler yapacağını kafasında netleştirmiştir. O zamanlar çalıştığı restoran da edindiği birçok deneyimi uygulamaya başlamıştır. Nusret bununla yetinmeyip 2010 yılında Amerika'ya gitmiştir. Oraya giderek Amerika'nın en meşhur dört restoranında ücret almadan çalıştığını da söylemektedir. Yeniden Türkiye'ye geri döndüğünde maaşlı işinden de olmuştur lakin amacı zaten kendi dükkanını kurmaktır.