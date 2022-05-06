Ünlü sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla binlerce ihtiyaç sahibi insana yardım eli uzattı ve kayıpları bulup aileleri kavuşturdu. 7'den 70'e milyonlarca insanın gönlüne taht kuran Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topladı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, örnek aile yaşantısıyla da sevenlerinin takdirini kazandı.

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren güzel sunucu, son olarak babası ile ev hallerini yayınladı. Babası Seyfi Erol'a "Pamuk kafa" diye seslenen sunucunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı. Erol'un kalp emojisi ile yayınladığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı. Öte yandan baba-kızın benzerlikleri de çok konuşuldu. Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı Erol'un babasına değil annesine benzediğini savundu.