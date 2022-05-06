ATV ekranlarında hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle milyonların beğenisini topladı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, örnek aile yaşantısıyla da sevenlerinin takdirini topladı. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren güzel sunucu, son olarak babası ile ev hallerini yayınladı. Babası Seyfi Erol'a "Pamuk kafa" diye seslenen sunucunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı. Baba-kızın benzerlikleri ise çok konuşuldu. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan baba-kız paylaşımı...