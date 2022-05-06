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‘Pamuk kafa’ Esra Erol’un babasına bakın! Baba-kızın ev halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu!

‘Pamuk kafa’ Esra Erol’un babasına bakın! Baba-kızın ev halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu!
06.05.2022 09:32

OTOMATİK OYNAT

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ATV ekranlarında hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle milyonların beğenisini topladı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, örnek aile yaşantısıyla da sevenlerinin takdirini topladı. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren güzel sunucu, son olarak babası ile ev hallerini yayınladı. Babası Seyfi Erol'a "Pamuk kafa" diye seslenen sunucunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı. Baba-kızın benzerlikleri ise çok konuşuldu. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan baba-kız paylaşımı...

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Ünlü sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla binlerce ihtiyaç sahibi insana yardım eli uzattı ve kayıpları bulup aileleri kavuşturdu. 7'den 70'e milyonlarca insanın gönlüne taht kuran Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topladı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, örnek aile yaşantısıyla da sevenlerinin takdirini kazandı.

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren güzel sunucu, son olarak babası ile ev hallerini yayınladı. Babası Seyfi Erol'a "Pamuk kafa" diye seslenen sunucunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı. Erol'un kalp emojisi ile yayınladığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı. Öte yandan baba-kızın benzerlikleri de çok konuşuldu. Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı Erol'un babasına değil annesine benzediğini savundu.

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