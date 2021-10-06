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Pakize Suda akıl sağlığını kaybetti! Vasi atanan yeğeni Dilara Elagözlü, Pakize Suda'nın yaşadıklarını canlı yayında anlattı: ''Ölmek istedi''

Pakize Suda akıl sağlığını kaybetti! Vasi atanan yeğeni Dilara Elagözlü, Pakize Suda'nın yaşadıklarını canlı yayında anlattı: ''Ölmek istedi''
06.10.2021 11:50
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Pakize Suda akıl sağlığını kaybetti! Vasi atanan yeğeni Dilara Elagözlü Pakize Suda'nın yaşadıklarını canlı yayında anlattı! TV8 ekranlarında yayımlanan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programında Pakize Suda'nın hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan yeğeni, 'Pakize Suda her şeyi unutarak ölmek istiyorum' dedi.'' diye konuştu. Programı izleyenler de Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Pakize Suda'nın hastalığı ne? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte Pakize Suda'nın eski hali ve hastalığı hakkında merak edilenler...


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