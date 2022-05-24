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Özgü Kaya güneşlendiği anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Özgü Kaya güneşlendiği anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
24.05.2022 19:09

OTOMATİK OYNAT

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Kadrosunda İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, şezlongda güneşlenirken verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, yorum ve beğeni yağdı. İşte Özgü Kaya'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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