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Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı: Ve akıllara kazınacak o an…

Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı: Ve akıllara kazınacak o an…
12.12.2022 00:06 - Son Güncelleme: 12.12.2022 00:32

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Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği, ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu. 1 milyon TL'lik soruyu açtırma başarısı gösteren Batu Alıcı, milyonları ekran başına kilitledi. Batu Alıcı, yanıtı Bala Hatun olan "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu karşısında doğru cevaptan emin olamayınca yarışmadan çekildi. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer ise soruyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Burak Özçivit'in biricik partneri Özge Törer'in o paylaşımı...

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