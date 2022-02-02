Özge Törer'den hayran bırakan paylaşım! Gören gözlerini alamadı! Cesur pozuna ilk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan!

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer hayran bıraktı! Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Özge Törer, sergilediği başarılı performansla izleyicinin gönlüne taht kurdu. Güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Törer, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan ünlü oyuncu, kural pozdu ve en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Cesaretini konuşturan Törer'e ilk yorum ise bir dönem Kuruluş Osman'da birlikte rol aldığı arkadaşı Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan geldi. İşte Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Bala Hatun'u Özge Törer'in o paylaşımı...