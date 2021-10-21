Özge Törer ‘anne gözünden’ diyerek paylaştı! Sosyal medya güzelliğini konuştu…

Özge Törer ‘anne gözünden’ diyerek paylaştı! Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, başarılı oyunculuk performansıyla milyonların beğenisini kazandı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Törer, sosyal medya hesabında yayınladığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Annesinin objektifine poz veren Törer, makyajsız, doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Ev halini ilk kez yayınlayan ünlü oyuncunun, art arda yayınladığı kareler binlerce beğeni aldı. Törer için "Annesinin gözünden bir başka güzel", "Hem yetenekli hem güzel" yorumları