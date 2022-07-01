Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları! O kareler ilk kez ortaya çıktı görenler hayran kaldı. Sevgilisi Burak Yamantürk ile evlenen Özge Özpirinçci, 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı. İlk kez anne olma sevincini yaşayan ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'tbt' (Throwback Thursday) notuyla yayınladı. Özge özpirinçci'nin Instagram'dan paylaştığı hamilelik pozları kısa sürede gündem oldu. İşte "Zaman nasıl geçti inanamıyorum" diyen Özge'nin yorum yağmuruna tutulan kareleri...