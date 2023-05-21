Özge Özpirinçci ile kızı Mercan'ın eğlendiği anlar sosyal medyayı salladı! Ünlülerden mesaj yağdı Hazal Kaya, "Sizi yiyeceğim" yorumu yaptı, Ayça Erturan, "Milyonlarca kere izleyebilirim" dedi. 18 Eylül 2021'de nikah masasına oturan oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, aynı yıl kızları Mercan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma duygusunu yaşamıştı. Özge Özpirinci kızı Mercan ile evdeki eğlenceli anlarını paylaştı kısa sürede gündem oldu. Anne - kıza kısa süre içerisinde sayısız yorum geldi.