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Özge Özder, kızı Luna’yı denize alıştırdığı anları paylaştı

Özge Özder, kızı Luna’yı denize alıştırdığı anları paylaştı
16.07.2021 22:16
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2018 yılında Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özder, beş ay önce kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Yaz aylarının gelmesiyle ailesi ile birlikte soluğu Bodrum'da alan ünlü oyuncu, tatilde yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Özder, 5 aylık kızı Luna'yı denize alıştırdığı anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Minik Luna'nın o halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Özge Özder'in o paylaşımları...


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