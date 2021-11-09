Özge Özacar'dan transparan kıyafetiyle dans şovu! Herkes onu konuştu...

Özge Özacar'dan transparan kıyafetiyle dans şovu! Özge Özacar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Özacar, bir arkadaşıyla dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. İç çamaşırının üzerine giydiği transparan üstüyle ve mini taytıyla objektif karşısına geçen Özacar, daha sonra ise verdiği dans salonundan verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Özacar'ın iddialı tarzı da sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Özge Özacar'ın o paylaşımları...