Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Hatice Dağlı bulundu mu? Kastamonu Hatice Dağlı olayı nedir? Son gelişmeler…

Gündemde televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla Hatice Dağlı bulundu mu? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. ATV’nin izlenme rekorları kıran program Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuna bomba gibi başladı. En çok dikkat çeken konulardan biri 19 Eylül’de Kastamonu’da kaybolan 86 yaşındaki Hatice Dağlı oldu. Peki bulunabildi mi? Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Kastamonu Hatice Dağlı olayı nedir? İşte son gelişmeler…

Komşu hanımefendi çok şaşkın olduğunu dile getirirken bir diğer komşu birinci kattaki ev sahibinin yedek anahtarı kendisine bıraktığını, içeri girdiklerinde Hatice Hanım'ın koltukta yatar vaziyette olduğu "Beni kapattılar buraya" dediğini söyledi. Hatice Hanım kendisini uşakların kapattığını, arada gelip kendisine baktıklarını, kendisine su ekmek verdiklerini, Caner'le geldiklerini belirtti. Hatice Hanım'ın ilaçlarının yanında olduğu görülürken banka cüzdanının yanında olmadığı görüldü. Hatice Hanım kendisini getiren çocukların banka cüzdanını almış olduğunu söyledikten sonra evdeki banyonun camının önünde sandalye olduğu ve dışarıdan o camın açıldığı belirtti. Hatice Hanım canını kurtardığını ifade edip program sayesinde evine geldiğini sözlerine ekledi.