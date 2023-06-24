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MFÖ Özkan Uğur entübe edildi! Sağlık durumu hakkında ailesinden açıklama geldi!

MFÖ Özkan Uğur entübe edildi! Sağlık durumu hakkında ailesinden açıklama geldi!
24.06.2023 22:54

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2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti. Bir süre önce Özkan Uğur'un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi. Usta sanatçı Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagramdan yaptıkları açıklama ile Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti. Bir süre önce Özkan Uğur'un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi. Usta sanatçı Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagramdan yaptıkları açıklama ile Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Paylaşımda, "Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur." ifadeleri kullanıldı.

TEDAVİSİ yoğun bakımda devam eden sanatçı Özkan Uğur'un ailesi, instagram hesabından açıklama yaparak, "Uğur'un dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır." dedi.

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