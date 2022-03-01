Haberler Magazin Videoları Özcan Deniz Samar Dadgar ile sokaklarda... 24 yaş küçük sevgilisine 'Rızam yok' diyen annesine rest çeken Özcan'ın zor anları!

Özcan Deniz Samar Dadgar ile sokaklarda... 24 yaş küçük sevgilisine 'Rızam yok' diyen annesine rest çeken Özcan'ın zor anları!

Özcan Deniz Samar Dadgar ile sokaklarda... 24 yaş küçük sevgilisine 'Rızam yok' diyen annesine rest çeken Özcan'ın zor anları!
01.03.2022 15:33

OTOMATİK OYNAT

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Özcan Deniz 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile sokaklarda... 'Rızam yok' diyen annesine rest çeken Özcan'ın zor anları kameralara yansıdı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlunun yeni aşkını desteklemiyor. İddiaya göre Kadriye Deniz, eski eşi oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la 15 aylık evliliği olaylı şekilde biten oğlu Özcan Deniz'in yeni ilişkisine onay vermedi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu ise kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar'la aşkına doludizgin devam ediyor. İkili, son olarak Nişantaşı'nda işte böyle görüntülendi.

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