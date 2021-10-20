Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz davasında tanıklar dinlendi! "Kıyafeti kan olmuştu, 'beni öldürecek' diyordu..."

Ozan Güven - Deniz Bulutsuz davasında tanıklardan gelen çelişkili sözler dikkat çekti. Oyuncu Ozan Güven'in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasına yönelik yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Güven'in evinin güvenlik görevlisi, "Ben hiç ses duymadım. Ozan Bey kapıyı açıp, şoförünü çağırmamı söyledi. İçeri girdiğinde de kapıyı kapatmadı. Deniz Hanım kendisi çıktı" dedi. Deniz Bulutsuz'un iş ortağı ise verdiği ifadede, "Deniz olaydan sonra bana geldiğinde üstündeki kıyafet göğsüne kadar kanlıydı" şeklinde konuştu