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Oyuncu Yasemin Çonka'nın oğlunu görenler şaştı kaldı! Kardeşi gibi...

Oyuncu Yasemin Çonka'nın oğlunu görenler şaştı kaldı! Kardeşi gibi...
05.08.2021 18:47
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Oyuncu Yasemin Çonka'nın oğlunu görenler şaştı kaldı! Kardeşi gibi... Anne - oğul sosyal medyada, 'benzerliğin bu kadarı' dedirtiyor. Seksenler dizisinin Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın meğer kendi boyu kadar oğlu varmış. Yasemin Çonka, 18 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. 1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümü'nden 1993 yılında mezun oldu. Peki Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka'nın oğlu kim? İşte sosyal medyanın konuştuğu Sarp...


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