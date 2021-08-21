Oyuncu Merve Boluğur’un sütyensiz pozları olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı… Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti. İddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinen Boluğur, yine cüretkar bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, sütyensiz verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Boluğur'un paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürken kısa sürede gündem oldu. İşte Merve Boluğur'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...