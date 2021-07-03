Oyuncu Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine aileden onay çıkmadı

Gönül Dağı dizisinde Berk Atan ile başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Gülsim Ali İlhan-Durul Bazan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin ilişkisine Gülsim Ali İlhan’ın ailesinin onay vermediği iddia edildi.

İlişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden Gülsim Ali İlhan-Durul Bazan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Gülsim Ali İlhan'ın ailesinin Durul Bazan'ı veto ettiği ancak oyuncunun ilişkisini sürdürme kararı aldığı öne sürüldü.

DURUL BAZAN'DAN İMALI PAYLAŞIM

Durul Bazan'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Elalem ne der?" sözü kadar duvarları yüksek bir hapishane var mı?" paylaşımı da gönderme olarak yorumlandı.

Bazan, daha sonra ise Instagram hesabında Doğan Cüceloğlu'nun sözlerini paylaşarak dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan, 2019 yılında ekrana gelen ve sadece 4 bölüm süren 'Yüzleşme' adlı dizide rol almıştı.